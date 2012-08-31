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Yaşam

Gözaltına alınan kadınlar polis aracına pisledi

Pis koku yayılması üzerine polisler karakoldan dışarı kaçtı.

31 Ağustos 2012 01:26

 

Trabzon'da, şehir merkezinde birkaç işyerinde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kadın, önce ekip otosuna, sonra da karakoldaki nezarete tuvaletlerini yaptı.
 
Saat 15.00 sıralarında polisi arayan bir işyeri sahibi, 15 yaşlarında esmer bir kız ile yanındaki kadınların, tırnakçılık yaparak para çalmaya çalıştıkları yolunda ihbarda bulundu. Bunun üzerine kentin değişik yerlerine operasyon düzenleyen polis, 6 kadını gözaltına alarak minibüsle karakola götürdü. Çarşı Polis Merkezi’ne getirilen kadınların, araca pisledikleri görüldü. Karakolda da üst araması yaptırmamakta direnen kadınlar daha sonra da konuldukları nezarete tuvaletlerini yaptı. Pis koku yayılması üzerine polisler karakoldan dışarı kaçtı, bazı polisler de ıslak mendillerle burunlarını tutarak karakola girdi. Ardından karakolda temizliğe başlandı.
 

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