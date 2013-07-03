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Gözaltına alınan İsveçli turist sınırdışı edildi

Lice'de yaşananları protesto gösterisi sırasında 'devlet büyüğüne hakaret'ten gözaltına alınan İsveçli turist sınırdışı edildi

03 Temmuz 2013 11:51

Taksim'de, Lice'de yaşananları protesto gösterisi sırasında gözaltına alınan İsveçli Gazeteci Sarah Olsson, savcılık tarafından serbest bırakıldıktan sonra sınırdışı edildi. Gazetecinin bir yıl süre ile Türkiye'ye girişi de yasaklandı. 29 Haziran günü akşam saatlerinde sivil polisler tarafından gözaltına alınan Olsson, "Güvenlik görevlilerine mukavamet ve devlet büyüklerine hakaret etmek"le suçlanıyordu.

 

Fethiye'ye gidecektim nezarete aldılar

 

Türkçe bilmediği için tercüman aracılığıyla ifade veren Olsson, "5 gün önce İstanbul'a geldim. Taksim civarında adresini bilmediğim bir semtte bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Olay günü saat 21.30 sularında Taksim'deki olayları izliyor ve fotoğraf çekiyordum. Bir ara ortalık karıştı ve beni de gözaltına aldılar. Önceki akşam için Fethiye'ye gitmek üzere uçak bileti almıştım. Ancak nezarette kaldım" dedi.

 

1 yıl Türkiye'ye giremeyecek

 

Polise direnmediğini, kimseye hakaret etmediğini anlatan Gazeteci Olsson, "Sadece fotoğraf çekmek için Taksim'deydim" dedi. Saral Olsson ile 4 kişi savcılıktan, 7 kişi de mahkemeden serbest bırakıldı. Olsson hakkında sınırdışı kararı ve bir yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı getirildi

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