T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Gözaltına alınan Hilmi Yavuz serbest bırakıldı

Şair ve yazar Hilmi Yavuz'un yakınları, kendisine ilaç bile ulaştıramadıklarını söylemişlerdi

29 Temmuz 2016 21:13

Kapatılan Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınacaklar listesinde yer alan 80 yaşındaki şair ve yazar Hilmi Yavuz'un emniyet işlemleri sırasında tansiyonu düştü ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hilmi Yavuz'un emniyetteki işlemleri sırasında tansiyonu düştüğü bildirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yavuz'un ifadesini daha sonra verecek.

Yavuz için bir ambulans hazır bekletilmişti. 

Hilmi Yavuz’un yakınları, doktor raporu istendiği için ilaçlarını bile ulaştıramadıklarını söylemişlerdi.

ETİKETLER

hilmi yavuz15 temmuzdarbe girişimigözaltısağlık sorunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24