Gözaltına alınan Hilmi Yavuz serbest bırakıldı

Kapatılan Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınacaklar listesinde yer alan 80 yaşındaki şair ve yazar Hilmi Yavuz'un emniyet işlemleri sırasında tansiyonu düştü ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hilmi Yavuz'un emniyetteki işlemleri sırasında tansiyonu düştüğü bildirildi.



Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yavuz'un ifadesini daha sonra verecek.

Yavuz için bir ambulans hazır bekletilmişti.

Hilmi Yavuz’un yakınları, doktor raporu istendiği için ilaçlarını bile ulaştıramadıklarını söylemişlerdi.