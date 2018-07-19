"Gözaltına alınan HDP'li yöneticiden haber alınamıyor"

HDP PM ve Diyarbakır il örgütü üyesi iş insanı Kamil Acar, iddiaya göre dün gece Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a gelirken, karayolunda yol kontrolü yapan polislerce bulunduğu hususi aracından indirilerek gözaltına alındı. HDP 'den yapılan açıklamada, Acar'ın gözaltında kaybedildiği olayına ilişkin yetkililerin hassasiyet göstermediği iddiasına yer verilirken, şöyle denildi:



"Kamil Acar isimli üyemiz ve eski parti yöneticimiz dün akşam Urfa’dan Diyarbakır’a gelirken, görgü tanığının beyanına göre polisler tarafından aracından alınmıştır. Dün geceden beri haber alınamayan Acar'ın alındığı araç, Pirinçli (Pirinçlik) Karakolu'nun 2 kilometre yakınında ve kapıları açık bir şekilde bulunmuştur. Olay yerine çağrılan savcılık ve kolluk güçleri gerekli hassasiyeti göstermemiş, sadece olay yerine gönderilen iki er aracılığıyla tutanak tutulmuştur. Yetkilileri Acar'ın durumunu araştırmaya ve acilen açıklama yapmaya çağırıyor, Acar'ın akıbeti hakkında bilgi istiyoruz" denildi.



HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Mehmet Şerif Camcı ise Acar'ın, önceki akşam en son saat 20:00 sularında eşi ile telefonla görüştüğünü, saat 21:00'dan itibaren de telefonuna bir daha ulaşılamadığını söyledi. Camcı, yetkililerden konunun önemi nedeniyle duyarlı olmalarını ve acil ve etkili bir soruşturma başlatılmasını istedi.



Olayın ardından HDP de sosyal medyada #KamilAcarNerede başlığıyla kampanya başlattı.