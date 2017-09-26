T24 LogoT24 Logo
Politika

Gözaltına alınan HDP'li Birlik serbest bırakıldı

Birlik, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmış, 4 Ocak’ta tahliye edilmişti

26 Eylül 2017 14:59

'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alarak Şırnak Adliyesi’ne götürülen Leyla Birlik, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Birlik'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. 

Birlik, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmış, 4 Ocak’ta yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti. 

ETİKETLER

hdpleyla birlikgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24