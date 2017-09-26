Gözaltına alınan HDP'li Birlik serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alarak Şırnak Adliyesi’ne götürülen Leyla Birlik, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
Birlik'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Birlik, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmış, 4 Ocak’ta yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.