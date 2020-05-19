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Gözaltına alınan HDP'li 3 belediye başkanı serbest bırakıldı

Belediye başkanlarının yerlerine kayyım atanmıştı

19 Mayıs 2020 15:18

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Işık, Akgül ve Sarsılmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Turhan'ın da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Adli kontrol kapsamında Işık, Akgül ve Sarsılmaz'a 'konutunu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiri uygulanacağı belirtildi. 

HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınmış, görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyım atanmıştı. 

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