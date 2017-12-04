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Gözaltına alınan HDP Gemlik İlçe Eş Başkanı Leyla Metin adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve HDP Gemlik İlçe Eş Başkanı Leyla Metin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi

04 Aralık 2017 14:30

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve HDP Gemlik İlçe Eş Başkanı Leyla Metin\'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 gün önce merkez Osmangazi, Yıldırım ile Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde PKK\'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda aralarında HDP Gemlik İlçe Eş Başkanı Leyla Metin\'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına  alınan 13 şüpheliden biri ifadesinin ardından, diğeri ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından, aralarında HDP Gemlik İlçe Eş Başkanı Leyla Metin\'in de bulunduğu 7\'si kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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