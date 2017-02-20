Gözaltına alınan HDP Adıyaman Milletvekili Yıldırım serbest bırakıldı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı..

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların duruşmalarına katılmadığı için geçen hafta Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre; sabah saatlerinde Ankara'ya gitmek için Adıyaman Havaalanı'na gelen HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adıyaman Adliyesi'ne getirilen Yıldırım, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. "Örgüt üyesi olma", "Örgüt propagandası yapma", "Devlet kurumlarını aşağılama" ve "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddialarıyla suçlanan Yıldırım, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.