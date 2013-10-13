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Gözaltına alınan Hakan Albayrak serbest bırakıldı

Buradan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi savcılığa ifade verdiği öğrenilen Albayrak, daha sonra serbest bırakıldı

13 Ekim 2013 02:30

 

Gazeteci ve yazar Hakan Albayrak, beraberindeki iki kişi ile Türk Hava Yolları'nın TK-664 sefer sayılı uçağıyla saat 20.15'te Tunus'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Pasaport kontrolü sırasında daha önce yazdığı bir köşe yazısından dolayı ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle burada gözaltına alınan Albayrak, bir süre Atatürk Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'nde bekledi.

Buradan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi savcılığa ifade verdiği öğrenilen Albayrak, daha sonra serbest bırakıldı. Albayrak'ın sabah saatlerinde mahkemeye çıkacağı belirtildi.

 

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