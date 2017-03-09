Gözaltına alınan gazeteci Sedat Sur serbest bırakıldı

İzmir Havalimanı'nda gözaltına alınan ANF Muhabiri Sedat Sur, serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasını Twitter hesabı üzerinden duyuran Sur, "Serberst bırakıldım. Daha önce ifade verdiğim 2009 tarihli bir dava gerekçe gösterildi" dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, İzmir’e gitmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan Sedat Sur, burada polisler tarafından bir süre tutuldu. 22.40’ta İzmir uçağına binen Sur, 00.11’de gözaltına alındığını duyurdu. İfadesinin ardından Sur serbest bırakıldı.