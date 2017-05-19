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Medya

Gözaltına alınan gazeteci Pınar Gayıp serbest bırakıldı

Gayıp'ın cep telefonuna el konuldu, sosyal medya hesabından "Ölürüm Türkiyem" içerikli paylaşımlar yapıldı

19 Mayıs 2017 15:29

ETHA muhabiri Pınar Gayıp evine yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gayıp'ın cep telefonuna el kondu, ve sosyal medya hesabından kendisinden habersiz paylaşımlar yapıldı. Gazeteci Gayıp, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

ETHA’nın haberine göre, özel harekat polisleri gece saat 02.30 civarında Gayip’ın evine operasyon düzenledi, Gayıp İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gayıp'ın cep telefonuna el konulurken, sosyal medya hesabından Türkiye bayrağı olan, “Türk ordusu” ve “Ölürüm Türkiyem” içerikli paylaşımlar yapıldı. 

Gayıp, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

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