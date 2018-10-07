Gözaltına alınan gazeteci Çağdaş Kaplan serbest bırakıldı

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan, ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan, akşam saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı.

Kaplan’ın “örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Göztepe Polis Merkezi’ne götürülen Kaplan, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Kaplan, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Kaplan hakkındaki davalar

Kaplan, KHK ile kapatılan DİHA’da Sur operasyonuna ilişkin “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla yapılan haberi sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan yedi gazeteciden biri.

Söz konusu davanın ilk duruşması 16 Ocak 2019’a ertelenmişti.

Ayrıca Gazete Karınca’nın eski editörlerinden Kaplan’a 2010 yılında başlatılan soruşturma sonrası açılan davada “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.