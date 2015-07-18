Gözaltına alınan dilencinin günlük kazancı 500 lira!

Adana'dan İnegöl'e gelen bir dilenci zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üzerinde bir günlük hasılatı 500 TL'ye yakın madeni para çıkan Mehmet T., Adana'ya gönderildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Adana'dan ilk önce Bursa'ya gelen 31 yaşındaki Mehmet T. isimli dilenci, Bursa'dan sonra İnegöl'e geçip Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırıma oturup, boynuna astığı 'sağır ve dilsiz' yazısıyla insanların dini ve manevi duygularını istismar ederek para istemeye başladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle şehrin işlek caddelerinde yoğun çalışmalar yapan zabıta ekiplerinin dikkatini Atatürk Bulvarı üzerinde dilencilik yapan bir erkek şahıs çekti. Zabıta ekipleri şehir dışından geldiğini fark ettikleri dilenciyi alarak zabıta müdürlüğüne götürdü. Boynunda 'sağır ve dilsiz' yazısından şüphelenen zabıta ekipleri dilenciyi konuşturmaya çalıştılar.

'Sağır ve dilsiz' yalanı

Israrlar üzerine dilenci konuşmaya başlayınca yalanı ortaya çıktı. İnsanların dini ve manevi duygularını istismar eden ve sağır ve dilsiz olmadığı belirlenen Mehmet T.'nin üst araması yapıldı. Mehmet T.'nin üzerinden bir günlük hasılatı olan hepsi madeni olmak üzere yaklaşık 500 lira çıktı. Zabıta ekiplerince, paralara el konuldu. İşlemleri tamamlanan Mehmet T., zabıta ekipleri nezaretinde şehirlerarası otobüse bindirilip Adana'ya gönderildi.