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Politika

Gözaltına alınan Dihaber muhabirleri serbest bırakıldı

Eser ve Oruç, Kamera görüntülerinizde inceleme yapacağız" gerekçesiyle Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü

19 Ağustos 2017 19:47

İstanbul'da dihaber muhabirleri Sadiye Eser ve Mehmet Şah Oruç haber takibi sonrasında gözaltına alındı, görüntülere el konup serbest bırakıldı.

İstanbul'da dihaber Muhabirleri Sadiye Eser ve Mehmet Şah Oruç haber takibi sonrasında polisler tarafından durdurulup, "Kamera görüntülerinizde inceleme yapacağız" gerekçesiyle gözaltına alındı. Görüntülerine el konulan gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı.

HDP İstanbul İl Örgütü'nde, Tevgara Jinên Azad'ın (TJA) yapmış olduğu basın açıklamasını takip eden dihaber muhabirleri Sadiye Eser ve Mehmet Şah Oruç, haber takibi sonrası polisler tarafından durdurularak kamera görüntülerine el konulmak istendi. Polisin isteğini reddeden dihaber muhabirleri gözaltına alındı. Basın kartlarına el konulan dihaber muhabirleri, "Kamera görüntülerinizde inceleme yapacağız" gerekçesiyle Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.

Görüntülerine el konulan gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı.

 

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