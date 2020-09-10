Gözaltına alınan Belaruslu muhalif lider: Beni parçalamakla tehdit ettiler

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Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova, kendisini gözaltına alan güvenlik güçlerinin ölüm tehditleri savurduğunu iddia etti.
Kolesnikova'nın pazartesi günü maskeli kişiler tarafından kaçırılıp bir otobüse bindirildiği görülmüştü. Güvenlik güçleri 48 saatlik sessizliğin ardından Kolesnikova'nın "hükûmeti ele geçirme" suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirmişti.
Kendisini gözaltına alanlar hakkında suç duyurusunda bulunan Kolesnikova, "Bu insanlar beni öldürmekle tehdit etti. Bence şaka yapmıyorlardı" dedi.
Kolesnikova, yanındaki kişilerden birinin "eğer gönüllü olarak Belarus'u terk etmezse parçalar halinde çıkarılacağını" söylediğini aktardı.
Salı günü Kolesnikova'nın zorla Ukrayna'ya geçirilmeye çalışıldığı ancak muhalif siyasetçinin pasaportunu yırtarak bunu önlediği aktarılmıştı. Kolesnikova hâlâ gözaltında bulunuyor. Muhalefetin de-facto lideri olarak görülen Svetlana Tikhanovskaya ise seçimlerden sonra güvenliği için Litvanya'ya geçmişti.
Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.