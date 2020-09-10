Gözaltına alınan Belaruslu muhalif lider: Beni parçalamakla tehdit ettiler

Salı günü Kolesnikova'nın zorla Ukrayna'ya geçirilmeye çalışıldığı ancak muhalif siyasetçinin pasaportunu yırtarak bunu önlediği aktarılmıştı. Kolesnikova hâlâ gözaltında bulunuyor. Muhalefetin de-facto lideri olarak görülen Svetlana Tikhanovskaya ise seçimlerden sonra güvenliği için Litvanya'ya geçmişti.