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Spor

Gözaltına alınan Amed Sportif futbolcuları serbest bırakıldı

Amed Sportif Başkanı Nurullah Edemen, polislerin, futbolcularına saldırdığını söylemişti

16 Aralık 2016 16:27

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından çevik kuvvet polisleriyle tartıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Amed Sportif'in iki futbolcusu Mansur Çalar ve Mehmet Sıddık İstemi, serbest bırakıldı.

Amed Sportif Başkanı Nurullah Edemen, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fenerbahçe maçı sonrası çevik kuvvet mensupları sporcularımıza saldırarak darp etti. Şu anda hastahanede rapor alıyoruz. Neyi hazmedemediniz. Bana lan diye hitap edip bağıran çevik kuvvet personeli yüreğin yiyiyorsa önüme sivil kıyafet ve tek başına çıkarsın o zaman lan kim görürüz." ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Mehmet Sıddık İstemi ve Mansur Çalar saat 23.00'a kadar devam eden ifadelerinin ardından serbest bırakıl.

 

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Amed SportifMansur ÇalarMehmet Sıddık İstemigözaltıçevik kuvvet

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