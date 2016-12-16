NTV'den logo açıklaması: Amed Sportif logosunun yayınlanmaması teknik sorun

Amedsportif Başkanı Nurullah Edemen, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldikleri ve 1-1 tamamlanan Fenerbahçe maçı sonrası, NTV’de gösterilen puan tablosunda logolarının kullanılmadığını söylemişti.



NTV Spor Haber Müdürü Mehmet Ertaş, Amedspor logosuna 'sansür' uygulanmadığını belirterek, sorunun teknik bir hata nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Mehmet Ertaş şunları söyledi: "Amed Sportif’in logosu teknik bir sorun nedeniyle sadece 17.00’deki bültende çıkmamıştır.



Arkadaşlar sorunu fark edip müdahale etti. Ardından maç grafiklerinde ve bültenlerde logo yayınlanmıştır. Amed Sportif Başkanı Nurullah Edemen'le görüşüp, durumu açıkladık ve yayın videosunu da kendilerini yolladık. Sansür olması söz konusu değil."





Bir futbolcu gözaltında

Öte yandan Edemen, maç sonrası çıkan olaylarda takımda oynayan Mansur Çalar’ın da gözaltına alındığını ve emniyette ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Edemen, “İfadelerden sonra savcı beye bilgi verilecek, sonrasını göreceğiz” dedi.

"Polis, futbolcuları darp etti"

Edemen, olaylara ilişkin olarak sosyal ağ Twitter üzerinden mesajlar paylaşmış ve “Fenerbahçe maçı sonrası çevik kuvvet mensupları sporcularımıza saldırarak darp etti. Şu anda hastahanede rapor alıyoruz. Neyi hazmedemediniz. Bana lan diye hitap edip bağıran çevik kuvvet personeli yüreğin yiyiyorsa önüme sivil kıyafet ve tek başına çıkarsın o zaman lan kim görürüz” ifadelerini kullanmıştı.