Gözaltına alınan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alınan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Taha Ün serbest bırakıldı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda detayları daha sonra açıklayacağını belirten Ün, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı etiketleyerek, "Ama şu kadarını söyleyeyim yakışmadı" dedi.

Ün, sabah Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yine hiçbir tebligat gelmeden, hiçbir telefon açılmadan bir sabah polis kapımıza dayandı. İfade vermeye gidiyoruz" ifadeleriyle gözaltına alındığını duyurdu.

İlerleyen saatlerde serbest bırakılan Taha Ün, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı etiketlediği paylaşımında, "Görmeye duymaya alıştığımız cinsten bir hukuk skandalı ile sabah evimizde arama yapılarak, kelepçelenerek gözaltına alındık. şimdi serbestiz, detayları ilerleyen saatlerde inşaAllah paylaşacağım. ama şu kadarını söyleyeyim yakışmadı @_aliyalcin_ @MemurSenKonf" dedi.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Taha Ün, daha önce de Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine gözaltına alınıp ifade vermişti. Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.

Ün, Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü şimdilerde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin ile evlenmişti. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikâha şahit olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmıştı.