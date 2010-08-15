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GÖZALTINA ALINAN ABD VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI DİYARBAKIR (A.A)

15 Ağustos 2010 21:28

-GÖZALTINA ALINAN ABD VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI DİYARBAKIR (A.A) - 15.08.2010 - Diyarbakır'da gözaltına alınan ABD vatandaşı Jake R. Hess serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ABD vatandaşı Jake R. Hess, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hess'in avukatı Serkan Akbaş, KCK iddianamesinde adı geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan müvekkilinin savcılıktaki işlemlerin ardından yabancılar şubesine sevk edildiğini belirterek, Hess'in sınır dışı edilmesine karar verildiğini söyledi.

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