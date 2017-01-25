Gözaltına alınan 4 HDP'li vekil serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile HDP Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım KCK Ana Davası duruşmasını takip ettikleri Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gözaltına alındılar. Haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan zorla getirme kararı doğrultusunda polislerce alınan Yıldırım ve Baydemir, aynı mahkemenin ikinci heyetinin karşısına çıkarılmak üzere mahkeme salonuna götürülürken, buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

Taşçıer ve Adıyaman gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği öne sürülen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, evinden çıktığı sırada gözaltına alındı.

Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı. Diyarbakır Adliyesine getirilen Taşçıer’in, “Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek” iddiasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle savcılığa çıkarıldı. Taşçıer savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da sabah saatlerinde evinde gözaltına alının ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kişisel Twitter hesabından gözaltına alındığını duyuran Adıyaman, "Zorla getirme kararı ile İstanbul'da şu an evden alındım. Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyorum" diye yazmıştı.

"Doktor raporu alındıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirildiğini" söyleyen Adıyaman, "Segbis üzerinden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ifade alacak" ifadesini kullanmıştı.

Baydemir'den açıklama: Evet kampanyasına başladılar

Gözaltı sonrası Gazete Duvar’ın sorularını yanıtlayan Baydemir, HDP’ye yönelik uygulamaların ‘Hayır’ kampanyası yürütülmesinin önünü kesmeyi amaçladığını söyledi. Kendilerinin gözaltına alınmasını da “Evet kampanyasına başladılar” sözleriyle özetledi. Baydemir’in açıklamaları şöyle:

“İktidar partisi ‘Evet’ kampanyasını Cumhurbaşkanı ile birlikte yürütecek. Bu çerçevede kimi siyasetçilerimiz tutuklandı, kimileri de adliyelerde adeta süründürülecek. HDP bir nevi kampanyayı yürütemez hale getirilmek isteniyor. Biz de var gücümüzle, doğru bildiğimiz yolda, legal demokratik siyaseti sürdürmenin çabası içinde olacağız.

Esas üzerinde durmamız gereken husus da şudur ki dokunulmazlıklar niye kaldırıldı? İşte bu günler için kaldırıldı. Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız niye cezaevlerine konuldu? İşte bugünler için, ‘Hayır’ kampanyası yürütülemesin, toplum suskun kalsın diye bu hukuksuzluklar yapıldı. Ancak şuna yürekten inanıyorum, zulüm ilelebet değildir! Bu haksızlığa imza atanlar, uygulayanlar bu haksızlıkların bedelini bir gün hukuk zemininde ödeyecekler.”

Eş başkanlar dahil 11 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 11’e düşmüştü.