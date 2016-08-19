Gözaltına alınan 19 TRT çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 43 TRT çalışanından 19’u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması çerçevesinde, TRT Genel Müdürlüğü binasında gözaltına alınan 43 kişi, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Aralarında haber spikeri ile müfettişlerin de bulunduğu 43 şüpheliden 4’ü, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 24 kişi tutuklanması, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle sulh ceza hâkimliklerine sevk edildi.
Sulh ceza hâkimlikleri ise şüphelilerden 19’unun tutuklanmasına, 20’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.