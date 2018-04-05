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Gözaltına alınan 10 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

05 Nisan 2018 02:19

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2\'si tutuklandı. 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sultanhisar ilçesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, çeşitli meslek guruplarına mensup M.Ç., M.D., G.Y., F.Y., A.S., Ş.E., N.T., Ö.S., B.M. ve E.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.M. ve E.E. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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