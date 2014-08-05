Gözaltına alınacağı iddia edilen savcı Kılınç: Bağımsız yargı sindirilmek isteniyor

AKP'ye yakın Twitter hesapları tarafından "gözaltına alınacaklar listesi"nde adı geçen Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç, "Hakkımda HSYK tarafından verilmiş hiçbir soruşturma izni bulunmadığı halde gözaltına alınacağımın açıklanması yersizdir. Bunu yapanların amaçları bağımsız yargılama görevi yapanları etkilemek, sindirmek ve korkutmaktır" dedi.

Hakkındaki iddialara kişisel Twitter hesabından yanıt veren (3 Ağustos 2014) Kılınç'ın açıklamaları şöyle:

1 Ağustos 2014 tarihinde "Gizli Arşiv" isimli Twitter hesabından bir hafta içerisinde yapılacak operasyonla gözaltına alınacağım duyurulmuştur.

- Bu konuda kamu oyunu bilgilendirme adına bir açıklama yapmış bulunmaktayım.

- Öncelikle belirtmeliyim ki bu yazıyı yazanların kim olduğu ve Gizli Arşiv isimli hesabın kime/kimlere ait olduğu belli değildir.

- Türk adaletinin hesap sahiplerini bulup ortaya çıkaracağına olan inancım tamdır .Bu hesap sahiplerinin amaçları bellidir.

- Amaçları bağımsız yargılama görevi yapanları etkilemek, sindirmek ve korkutmaktır.

- Hakkımda HSYK tarafından verilmiş hiçbir soruşturma izni bulunmadığı halde bahsi geçen hesaptan gözaltına alınacağımın açıklanması yersizdir.

- Hakkımda yazı yazanların ne kadar bilgisiz pervasız ve hukuksuz hareket ettikleri açıklamanın içeriğinden de bellidir.

- Aynı açıklamada TEM de görevli Rüştü Ünsal 'ın da gözaltına alınacağı belirtilmiştir. Oysakı Rüştü Ünsal 1977 yılında emekli olmuştur.

- Rüştü Ünsal 2007 yılında vefat etmiş olan eski bir emniyet müdürü olup daha önce ögretmenlik yaptığı İzmir Polis Okuluna ismi verilmiştir.

- Hakkımdaki açıklamayı yapan kişilerle ilgili hukuki şikayet ve müracatlarda bulunacağım.