Gözaltılara Almanya'dan eleştiri var



Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Müntefering “Modern bir hukuk devleti eleştirel gazetecilere, özgürce görüş beyanına ve bağımsız bir yargıya ihtiyaç duyar. Bu konuda şüphe olamaz” dedi. Tagesspiegel gazetesine konuşan Müntefering “Gazetecilerin dünyanın her yerinde özgür ve eleştirel bir biçimde habercilik yapabilmeleri gerekir ve kimseye zorlama, takibat ya da baskı uygulanamaz” diye konuştu.

SPD milletvekili Müntefering “Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması ülkenin demokratik gelişimi açısından kaygı uyandırıyor. Bir sürpriz oluşturmuyor, aksine ilan edilerek geliyor ve zamanlama tesadüf değil. Siyasi karar süreçlerinin hukuku etkilemesi ya da yürürlükten çıkarması, meşru değildir” diye konuştu. Müntefering, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan “hukuk devletini korumasını ve eleştirel seslere saygı göstermesinin” beklendiğini ifade etti.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de gözaltı dalgasını Türkiye'nin Avrupa'dan ve demokrasiden daha da uzaklaşması bakımından "yeni bir uyarı işareti" olarak nitelendirdi.

Avrupalı siyasetçilerden tepki

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "#ÖzgürBasınSusturulamaz Avrupa Birliği'ne girmek için temel prensip. Türkiye ve basın özgürlüğü farklı yönlere ilerliyor. Zaman'a baskın son derece rahatsız edici."

Bir açıklama da Avrupa Parlamentosu eski Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda'dan geldi. Swoboda Twitter hesabından "Türkiye'de gazetecilere yönelik son eylemler, demokrasiden daha da geriye düşüştür. Türkiye komşularına örnek olmalıdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına hep karşı olmuş olan bazıları bu sürecin bitirilmesini talep ediyor. Bu Türkiye'yi Avrupa'dan daha da uzaklaştıracaktır" diye yazdı.