"Gözaltı ve tutuklamalarla basını susturan zihniyet, şimdi de kayyum eliyle medyanın içini boşaltıyor"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Zaman gazetesine kayyum atanmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Gözaltılar, tutuklamalar, internet erişiminin engellenmesi ve ağır para cezalarıyla basını susturan zihniyet, şimdi de kayyumlar eliyle gazete ve televizyonların içini boşaltıp yok ediyor" ifadeleri yer aldı.

TGC'nin, "Kayyum atama sistemi medyayı susturmanın yeni aracı oldu" başlığıyla yayınladığı açıklama şöyle:

“İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Zaman Gazetesi’ne kayyum atanmasına karar verdi. Gözaltılar, tutuklamalar, internet erişiminin engellenmesi ve ağır para cezalarıyla basını susturan zihniyet, şimdi de kayyumlar eliyle gazete ve televizyonların içini boşaltıp yok ediyor. Basın sektöründe işsiz gazetecilerin sayısı da her gün biraz daha artıyor. Halkın haber almadaki çeşitlilik kanalları hızla tüketiliyor. Hatırlanacağı üzere İpek Medya Grubu’na atanan kayyumlar kısa sürede basın şirketlerinin tümünün kapısına kilit vurdu. Aynı akıbetin Zaman Gazetesi için de söz konusu olmayacağını umuyoruz. İktidara, görüşlerini benimsemediği medya kuruluşlarına müdahale ederken, binlerce basın emekçisinin işsiz kalmasına neden olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.”