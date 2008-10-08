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Politika

Gözaltı süresinin uzatılmasına 'ret'

Genelkurmay ve Jandarma'nın terörle etkin mücadele için istediği yasal değişikliklerden 'gözaltı süresinin 9 güne çıkarılması' kabul edilmezken, yetkilerin belirgin

08 Ekim 2008 03:00

Genelkurmay ve Jandarma'nın terörle etkin mücadele için istediği yasal değişikliklerden 'gözaltı süresinin 9 güne çıkarılması' talebi kabul edilmezken, yetkilerin belirginleşmesi için yönetmeliklerin değiştirilmesine karar verildi 

Terörle etkin mücadele edebilmek için 5 konuda yasal değişiklik talebinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın taleplerinden ikisiyle ilgili yönetmelik değişikliği yapılacak. Adalet Bakanlığı, gözaltı süresinin 9 güne çıkartılması, savcı izni olmaksızın arama gibi diğer üç talebi ise anayasaya aykırı buldu.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce yetkilerinin artırılması için 5 yasal değişiklik talebinde bulunan güvenlik güçlerinin istemleri, bayram tatilinden önce Ankara Hâkimevi’nde yapılan toplantıda değerlendirildi.

Tezkere oylaması bugün

Askerin 5 talebi

Genelkurmay ve Jandarma temsilcileri, toplantıda şu taleplerde bulundu:
- Düzenli askeri birliklerin jandarma ve polis gibi adli kolluk yetkileri kullanabilmesi.
- Hakim kararıyla en fazla 4 güne kadar çıkartılabilen gözaltı süresinin 9 güne uzatılması.
- Araçların kapalı bölümlerinde ve evlerde arama yapılabilmesi.
- Operasyonel bölgelerde savcı izni olmaksızın hareket edilebilmesi.
- İletişimin süreli olarak engellenebilmesi.
Adalet Bakanlığı, düzenli askeri birliklerin arama, yakalama, sorgulama faaliyeti (kolluk yetkileri) yürütebilmesi, araçların kapalı bölümlerinde ve evlerde arama yapılabilmesi talepleri konusunda yönetmelik değişikliği yapacak. Bakanlık, yasalarda zaten var olduğu belirtilen bu yetkilerin etkin biçimde kullanılabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidecek.
Adalet Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenler, gözaltı süresinin 9 güne çıkartılması, savcı izni olmaksızın hareket edilebilmesi, iletişimin bazı bölgelerde süreli olarak engellenebilmesi gibi taleplerin anayasaya ve uluslararası mevzuata uygun olmadığı görüşünde birleşti. Bu konularda yapılacak değişikliklerin Türkiye’ye AİHM’de mahkumiyet olarak geri döneceği sonucuna varıldı. Yeniden masaya yatırılacak bu taleplerle ilgili yasal değişiklik yapılmasına zayıf bir ihtimal olarak bakılıyor.

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