Gözaltı morluklarından kurtulun

T24- Gözaltı ve çevresinin koyu renkli ve morumsu bir görünüme sahip olmasının kişide yaşlı ve depresif görünmesine yol açtığını belirten Dr. Nuri Battal, "Kozmetik ürünler fayda sağlamaz, morluklar için en iyi tedavi yöntemi lazer ve basit bir ameliyat" dedi.



Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Nuri Battal, göz çevresi morluklarına karşı bilgi vererek gözaltı morluklarından da kurtulmanın yöntemlerini açıkladı.



Dr. Nuri Battal, göz çevresi morluklarının genetik olduğunu ifade ederek, bu morlukların nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:



"Gözaltı morluğu olan kişilerin genellikle anne ve babalarında da bu vardır. Bazen ailede olmadan sadece hastada aniden ortaya çıkabilir. Açık tenlilerde olmakla beraber esmer tenlilerde daha sık rastlanan bir durumdur. Göz çevresindeki kan damarlarının cilde yakın olması, yada yağ torbalanması nedeniyle bu damarlarda dolaşımının iyi olmaması gibi nedenlerle kan toplanması sonucu görülebilir."

Gözaltı morluklarının stres, yorgunluk, uykusuzluk, sigara, alkol kullanımı ve botox uygulamaları ile oluşabileceğini ifade eden Battal, kozmetik ürünlere ilişkin ise, "Gözaltında ve göz çevresinde dolaşımı hızlandırıcı, hücreleri yenileyen kozmetik ürünler kullanmak morlukları biraz hafifletebilir ama ciddi bir fayda sağlamaz. Çoğunlukla hastayı oyalamaktan başka bir işe yaramaz" dedi.

Morluklar için en iyi tedavi yönteminin lazer tedavisi veya basit bir ameliyat olduğunu kaydeden Dr. Battal, gözaltı morluğu ameliyatlarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:



"Tedavi yöntemi hastaya göre seçilir. Hastanın durumuna göre bazen her ikisi birden uygulanarak bunlardan büyük oranda kurtulmak mümkündür. Uygulanacak tedavi hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalara sadece lazer, bazılarına sadece ameliyat, bazılarına da her ikisini birden uygulamak gerekir. Ameliyatla torbalanmaya neden olan yağ dokuları yer değiştirilerek daha düzgün görünüm sağlanır. İyileşme 5-7 gün kadar sürer. Tam sonuç alınması birkaç ayı bulabilir. Sadece lazer yapılan hastalarda bazen birkaç seans tekrarlamak gerekebilir. Tedavi sırasında hasta kesin olarak güneşten uzak durmalıdır."