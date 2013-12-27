Gözaltı kararını, polisten sonra Jandarma da uygulamamış

'Büyük Rüşvet' soruşturmasında ikinci dalga operasyonu ve gözaltı kararları için polis harekete geçmeyince savcılığın Jandarma'ya talimat gönderdiği ancak Jandarma'nın da harekete geçmediği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Erdoğan'ın haberine göre, yolsuzluk iddialarına ilişkin ikinci dalga soruşturmasını yürüten ve dün soruşturmadan alınan TMK’nın 10’uncu maddesi ile yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın emniyetin 41 kişinin gözaltına ilişkin talimatını yerine getirmemesi üzerine aynı gün gözaltı kararını Jandarmaya gönderdiği ortaya çıktı. Jandarmanın da emniyet gibi gözaltı kararını yerine getirmediği öğrenildi.

Savcılık - Emniyet krizinin patlak verdiği gün olan 25 Aralık tarihini taşıyan gözaltı listesinin, polise gönderilen listeden tek farkı var. O da "şüpheliyi gözaltına tutacak kolluk" bölümünün karşısında yazan isim. İlk listede 'Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yazıldığı bölümde bu kez "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü" yazıyor.