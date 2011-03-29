Göz yaşlarını tutamadı!

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Adım Tiyatrosu’nun ’Haraşo Hayatlar’ oyunu, Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi. Haluk Işık’ın yazdığı, yönetmenliğini Halit Akçatepe’nin, süpervizörlüğünü Zeki Alasya’nın yaptığı oyun kahkaha tufanı estirdi. Sinema ve tiyatro dünyasının ünlü simalarından Sinan Bengier, Ayberk Atilla, Tuncay Gürel, Birgül Ulusoy, Ebru Karaman, Ender Gülçiçek, Muzaffer Özdemir ve Yusuf Gölet’in rol aldıkları oyun beğenildi. Oyunun sonunca seyircinin alkışı dakilarca durmadı.Adım Tiyatrosu’nun sahibi Metin Karaman seyirciye teşekkür edereki, "Ben böyle seyirci görmedim" dedi. Halit Akçatepe, Gaziemir Beledie Başkanı Halil İbrahim Şenol’un daveti ve seyircinin yoğun alkışıyla sahneye çıktı. 72 yaşında ve 67 yıldır sahnede olduğunu söyleyen Akçatepe de seyircilere övgü yağdırdı. Güçlükle çıktığı sahnede duygulanıp gözyaşlarını tutamayan Akçatepe, "Beş yaşında bir filmle mesleğe adım attım. O gün sahne tozunu yutan Sıtkı’nın 5 yaşındaki o oğlu hala sahnede" diye konuştu.