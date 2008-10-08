Göz tansiyonu olan hastalar ilaç kullanırken dikkatli olmalı

Gözlük numaranız sürekli artıyorsa dikkat

Prof. Dr. Alimgil, yaptığı açıklamada, glokomun, göz içi basıncının yükselmesiyle görme sinirinin giderek zayıflamasına bağlı görme kaybına yol açtığını kaydetti.Özellikle ileri yaşlarda görülen glokomun ilaç tedavisi sırasında kişinin diğer hastalıklarının da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Alimgil, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Glokomun ilaç tedavisinde damla ile göz içi basıncının kontrol altına alınması için değişik ilaçlar ve ilaç kombinasyonları kullanıyoruz. Her hastanın kendine özgü sistemik bazı hastalıkları olabilir. O nedenle seçilecek ilaçların çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Hastanın glokomunu tedavi ederken, ilaçların yan etkileri nedeniyle sistemik hastalıkları ile ilgili problem çıkabilir. Örneğin bazı glokom ilaçlarının solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri var. Astımı olan ya da kronik akciğer rahatsızlığı olan hastalara bu ilaçları verirsek hastanın tedaviden zarar görmesine neden olabiliriz. Yine kalp ritm bozukluklarında veya koroner yetmezliği olan hastalarda sorunlar ortaya çıkabilir.Bir diğer yan etki ise genç hastalardaki seksüel sorunlardır. Libido azalmasına neden olabilirler. Bazı ilaçlar kirpiklerin kalınlaşmasına, göz renginin değişmesine neden olabiliyor, açık renk gözlü bir hastada bu durum ciddi bir kozmetik problem yaratabilir. Bütün bunlar nedeniyle tedaviye başlarken hastanın sistemik geçmişini de çok iyi irdelemek ve ortaya çıkabilecek yan etkileri hastayla konuşmak lazım."Glokom tedavisinde bazen tek ilacın yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Alimgil, şunları kaydetti:"Bazen hastalarda tek ilaç tedavisi yetmiyor. Tek damla ile göz tansiyonu hasta için uygun seviyelere düşmüyor. O zaman kombine tedavilere geçiyoruz. Ancak genel kanıya göre bir hastanın günde üç damladan fazla damla damlatması tedaviye olan uyumu azaltır. Uyumun azalması ise ilaç tedavisinin başarısını olumsuz etkiler. Glokomun ilerlemesinin temel sebeplerinden bir tanesi budur. Glokom hastalarının bir bölümü kontrole gelmeden önce ilaçlarını düzenli kullanmaya başlar. Doktor baktığında göz içi basıncı normal çıkar ama görme sinirinde hasarın ilerlediği testlerle saptanır. Bunun nedeni hastanın tedaviye uyumsuzluğu olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında yapılması gereken ilk iş; hastanın ilaç kullanımının iyice sorgulanmasıdır.Ayrıca sürekli günün belli saatlerinde damla damlatmak zorunda olmak, özellikle aktif çalışma yaşamını sürdüren kişinin yaşam kalitesini de olumsuz etkiler. Dolayısıyla glokomda ilaç tedavisine başlanılması, yan etkilerinin değerlendirilmesi, takibinin yapılması ve uyumun değerlendirmesi ince bir sanattır."