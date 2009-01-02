Göz muayenesi hayat kurtarabilir

Sadece basit bir göz muayenesi ile birçok hastalığın ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, düzenli olarak yapılacak göz muayenesi ile; diyabet, hipertansiyon, damar hastalıkları, hatta beyin tümörünün bile saptanabileceğini söylüyor..



Florence Nightingale Hastaneleri Göz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu Sabah gazetesine, göz sağlığını korumaya yönelik bilgiler verdi...



* Basit bir göz muayenesinin vücut için genel check-up değerinde olduğunu bilin. Göze bakarak, göz hastalıkları dışında; gizli kalmış diyabet, hipertansiyon, her türlü damar hastalıkları, beyin tümörleri, guatr, MS ve karaciğer hastalıklarını, başka hiçbir alete gerek duymadan saptayabiliyoruz. Bu, bir dakikalık göz muayenesi ile yapılabilir. Vücudumuzun tüm yapısı ile ilgili, yalnızca göz dibi muayenesi ile bilgi alınması mümkün. Beyindeki hastalıklar da, göz sinirindeki değişiklikler ile hastada henüz hiç şikâyet yokken, göz doktoru tarafından teşhis edilebilir.



* Kişinin yine hiçbir şikâyeti yokken, tansiyonunun yüksek olduğunu ya da şeker hastalığını klasik bir göz muayenesinde belirleyebiliyoruz. Bundan dolayı, yeni yılda vücudu hakkında bilgi edinmek isteyen herkes; en ucuz, en kolay, en hızlı, en acısız ve en kısa yol olan göz muayenesini yaptırmalıdır.



Göz tansiyonu önemli



* Çocuklarınızın göz checkup'ına 3 yaşında başlayın. Çünkü çocukların görmesi 3 yaşında yüzde yüze ulaşır. Bütün çocuklar göz hekimi tarafından en az bir kez görülmelidir. Çünkü hipermetropi ve miyopi gibi bir kırma kusurunun varlığı ancak muayene ile ortaya çıkabilir.



* Çocuğunuzda göz tembelliği varsa, hemen göz doktoruna götürmek gerekir, çünkü yedi yaş, son dakikadır. Çocuğunuz bilgisayar karşısında 10-15 dakikadan çok kalamıyor, ekrana bakarken gözü kayıyor veya kızarıyor, başı ağrıyorsa ve kitap okuyamıyorsa hiç vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanızda yarar var.



* Yeni yılda gözünüz 'göz tansiyonu'nuzda olsun. Yani 2009'da hemen bir göz doktoruna gidin ve göz tansiyonunuza baktırın. Çünkü göz tansiyonu (Glokom), çıplak gözle anlaşılmaz ve hiçbir belirti vermez. Bu nedenle, yeni yılda mutlaka periyodik olarak gözlerinizi hekim kontrolünden geçirin. Tedavi edilemezse körlüğe sebep olan glokom, sessiz ve yavaş ilerliyor ve maalesef geri dönüşümü olmuyor. Biz glokom tanısını yalnızca detaylı bir göz muayenesi yaparak koyabiliriz. Kısacası erken teşhis, yeterli ve etkin tedavi için lütfen gözlerinizi muayene ettirin.



* 'Sarı Nokta' için 40 yaşından sonra düzenli göz kontrolüne gidilmesi gerekir. Görmenizde azalma varsa, cisimlerin ortasını karanlık, eğik, çarpık görüyorsanız; vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurun. Çünkü Sarı Nokta hastası olabilirsiniz. Sarı Nokta hastalığında erken tanı çok önemlidir. Çünkü yüzde yüz görme kaybı olduktan sonra maalesef tedavilerimiz işe yaramıyor. Sarı Nokta hastalığı için en önemli risk faktörü yaş. Bu nedenle 2009 yılında, eğer 40 yaşın üzerindeyseniz, mutlaka bir göz doktoruna gidin. Doktorunuzdan sizi, Sarı Nokta açısından değerlendirmesini isteyin.



Güneşten korunun



* Güneş ışığına uzun süre maruz kalmak, Sarı Nokta hastalığını tetikler. Yüksek kolesterolü ve yüksek tansiyonu olanlarda bu hastalığa daha fazla rastlıyoruz. Sarı Nokta hastalığına yakalanmamak için yeni yılda; A,C, E Vitaminleri ile çinko ve bakır mineralleri içeren besinleri bolca tüketmeyi ihmal etmeyin.



* Yeni yılda 5-10 dakikalık bir lazer operasyonuyla gözlük ve lenslerinizden ömür boyu kurtulun. Lazer ameliyatları ile 12 derece miyobunuz, 7 dereceye kadar astigmatınız ve 6 dereceye kadar hipermetrobunuz sıfırlanabiliyor. Gelişen lazer cerrahisi ile operasyon sonrası 1-2 gün içinde iş ve sosyal yaşantınıza geri dönebilirsiniz. Lazer sonrası, iş yapma kapasitenizin ve konforunuzun arttığını, hareket kolaylığı kazandığınızı göreceksiniz.



Diyabetliler dikkat!



* Diyabetiniz varsa rutin göz kontrolü yaptırın. Diyabet, 35-65 yaş arasında yaşanan görme kaybının en çok görünen nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer size şeker hastalığı tanısı konulmuşsa, yeni yılda 6 ay ve bir yıllık aralıklarla mutlaka düzenli göz kontrolü yaptırmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Çünkü şekere bağlı görme kaybı başladığında, hastalık ileri aşamalara geçmiş demektir.

