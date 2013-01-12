Göz kırpmak beyni resetliyor

Yapılan bir araştırma, göz kırpmanın beynin işleyişini olumlu etkilediğini ortaya çıkardı. Araştırmayı yapan Japon bilim insanları, göz kırptıktan sonra beyin işlevinde meydana gelen değişimi, 'resetleme'ye benzetti.

Göz kırpmanın, beynin işleyişini ve konsantrasyonu olumlu etkilediği belirlendi.

Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden Tamami Nakano ve ekibi, göz kırpmanın beyne etkisini araştırdı.

Daha önce, komedi dizisi, ''Mr. Bean''i izleyenlerin gözlerini, ana karakterin görünmediği sahnelerde yani dikkatin dağılabileceği zamanlarda kırptığını gösteren bir araştırmaya imza atan ekip, bu kez deneyi beyinde göz kırptıktan hemen sonra neler olduğunu görmek için tekrarladı.

Araştırmacılar, diziyi izleyen katılımcıların beynini MR ile görüntüledi.

Göz kırptıktan hemen sonra katılımcıların beyin işlevinde değişiklik meydana geldiğini belirten bilim adamları, bunu beynin anlık olarak ''yeniden başlatılmasına (resetleme)'' benzetti.

Eş zamanlı olaylara dikkatin en fazla 3 ya da 4 dakika verilebildiğini vurgulayan Nakano ve ekibi, ayrıca göz kırpılırken beynin, dikkatten sorumlu sinir hücrelerini mikrosaniye kadar etkisiz hale getirdiği sonucuna varıldı.

Araştırmacılar bu sonuçların göz kırpmanın, çok kısa süre, bilgi akışını daha iyi kontrol etmek ve bir sonraki bilgiye daha iyi hazırlanmak için beyne gönderilen bir sinyal olduğu sonucuna vardı.

Araştırma, ''Proceedings of National Academy of Sciences'' dergisinde yayımlandı.