Göz hastalıkları tedavisinde ‘Bursa tekniği’

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Özçetin, ileri düzeyde miyop ve hipermetrop hastaların tedavisinde uygulanan göz içine mercek yerleştirme yönteminde dikişi ortadan kaldıran yeni bir teknik geliştirdi.



Dünya tıp literatürüne "Bursa Tekniği" olarak geçen yeni yöntemin, dünyanın saygın tıp dergilerinden European Journal Ophthalmology'nin ocak sayısında da makale olarak yayımlandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, dünyada yaygın olarak uygulanan klasik yöntemde, ileri düzeyde miyopların (10-25 numara gözlük kullanan) veya ileri düzeyde hipermetropların (6-16 numara gözlük kullanan) cerrahi tedavisinde, "dikişli ve iris delikli" yöntem uygulanıyordu.



Yeni yöntemle, yüksek düzeyde miyop veya hipermetrop hastalara, hiç dikiş kullanmadan göz içine iris kıskaçlı mercek takılmaya başlandı.



Prof. Dr. Hikmet Özçetin, yaptığı açıklamada, 2004 yılından bugüne dek Türkiye'de 250 hastaya dikiş kullanmadan göz içine iris kıskaçlı mercek yerleştirildiğini belirtti.



Dikişli ve iris delikli eski yöntemin uygulanmasından sonra hastaların 1-2 ay çarpık gördüğüne ve gözde sulanma, yanma ve batma gibi şikayetlerin ortaya çıkabildiğine işaret eden Özçetin, "dikişsiz skleral tünel" yöntemiyle göz içine iris kıskaçlı mercek yerleştirme uygulamasında, eski yöntemin tüm sakıncalarının ortadan kalktığını vurguladı.



Özçetin, dünya tıp literatürüne "Bursa Tekniği" olarak geçen yeni yöntemle ilgili Ekim 2008'de Moskova'da bir konferans verdiğini, yeni yöntemin, dünyanın saygın tıp dergilerinden European Journal Ophthalmology'nin ocak sayısında da makale olarak yayımlandığını bildirdi.



Kendisine yöntemin tıp literatüründeki adının ne olacağı sorulduğunda, hiç düşünmeden "Bursa Tekniği" adını uygun gördüklerini ifade eden Özçetin, "Böylece Bursa adı, ilk kez tıp tarihine geçti. Bu da Bursalılara benim ve arkadaşlarımın duyduğu minnetin ifadesidir" dedi.

