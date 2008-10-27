Göz hastalığı ilacının 'yan etkisi': Kirpik uzatmak

Glokom hastalığı ilacının bu güzel yan etkisinin, maskaraların çöpe atılmasına yol açması bekleniyor. İlacın yan etkisi o kadar belirgin ki ABD'deki ilaç üreticisi kozmetik lisansı için başvurmayı planlıyor.İlacın kirpik uzatıcı olarak piyasaya çıktığında dünya çapında 2 milyar dolarlık maskara pazarıyla rekabet edeceği bildiriliyor.İlacın içindeki kirpik uzatıcı etkinin farkına, glokom hastalarının kirpiklerinin beklenenden daha çabuk uzadığının gözlenmesiyle varıldı.Bu yan etki, sadece bir gözü tedavi edilen hastalarda daha belirgin olarak görüldü. Bu hastalarda tedavi gören gözdeki kirpiklerin daha uzun, sık ve koyu renkte olduğu tespit edildi.Miami Üniversitesi’nde yapılan bir deneyde de söz konusu ilaç bir jelle karıştırıldı. Araştırmaya katılanlardan bir gruba ilacın etken maddesinin bulunduğu jel verilirken, diğer gruba bu maddenin bulunmadığı bir jel verildi.Deneklerden jeli her iki göze de düzenli olarak uygulamaları istendi.İlacın bulunduğu jeli tatbik edenlerin kirpikleri 6 haftada 2 milimetre uzadı. Bu kişilerin kirpiklerinin, içinde ilacın bulunmadığı jel sürenlerinkinden iki kat hızlı uzadığı tespit edildi.Ancak ilacın kirpikleri nasıl uzattığı henüz bilinmiyor.