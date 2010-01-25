Göz görmeden futbol da oynanır

T24 -

Gözleri görmese de içlerindeki futbol ateşi sönmeyen engelliler, özel top ve özel kurallarla kıran kırana bir turnuvada inançları, çabaları ile gören gözleri ıslattı... İşte www.turkrus.com'un haberiyle Rusya, İspanya, Yunanistan ve Belarus’un katıldığı turnuvadan video görüntüleri ve fotoğrafları:Turnuvada takımlar gözleri gören bir kaleci ile görme engelli dört oyuncudan oluştu. Futbolcular gözlerinin yerine kulaklarını kullanarak topa hakim oldular. Özel topun içindeki çıngırakla topun yerini takip ettiler.Kenardaki teknik direktörleri de, uygun pozisyon gördüklerinde futbolcuların “vur” talimatı verdi.İlgiyle izlenen ve görme engellilerin her durumda hayattan kopmama tutkusunu ortaya koyan turnuvada yarı finalde Rusya Belarus’u 2-0, İspanya’da Yunanistan’ı 2-1 yendi.