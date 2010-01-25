T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Göz görmeden futbol da oynanır

Moskova’da “görme engelliler” uluslararası futbol turnuvası, hayatta aslolanın “gönül gözü” olduğunu bir kez daha kanıtladı.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - Moskova’da “görme engelliler” uluslararası futbol turnuvası, hayatta aslolanın “gönül gözü” olduğunu bir kez daha kanıtladı.






Gözleri görmese de içlerindeki futbol ateşi sönmeyen engelliler, özel top ve özel kurallarla kıran kırana bir turnuvada inançları, çabaları ile gören gözleri ıslattı... İşte www.turkrus.com'un haberiyle Rusya, İspanya, Yunanistan ve Belarus’un katıldığı turnuvadan video görüntüleri ve fotoğrafları:


Turnuvada takımlar gözleri gören bir kaleci ile görme engelli dört oyuncudan oluştu. Futbolcular gözlerinin yerine kulaklarını kullanarak topa hakim oldular. Özel topun içindeki çıngırakla topun yerini takip ettiler.





Kenardaki teknik direktörleri de, uygun pozisyon gördüklerinde futbolcuların “vur” talimatı verdi.

İlgiyle izlenen ve görme engellilerin her durumda hayattan kopmama tutkusunu ortaya koyan turnuvada yarı finalde Rusya Belarus’u 2-0, İspanya’da Yunanistan’ı 2-1 yendi.







ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24