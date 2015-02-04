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Sağlık

Göz çukurunda bile diş bulunan adamın ağzındaki 85 dişten 58'i çekildi

85 dişi bulunduğu için sadece çorbayla beslenen ve sosyal hayatta zorluklar yaşayan Mesut Küskü, 2 yıl süren tedavi sonucunda sağlığına kavuştu

04 Şubat 2015 19:08

Göz çukurunda bile diş bulunan ve ağzında toplam 85 diş bulunan, yaşamını sadece çorba içerek sürdüren Mesut Küskü, 2 yıl içinde 2’si genel anestezi olmak üzere 6 operasyon geçirdi. Küskü’nün toplamda 58 dişi çekildi.

Mesut Küskü, doktor doktor dolaştı. Çünkü ağzında görünüşte birkaç diş görünmeyenlerle birlikte tüm çenesinde göz çukurlarına kadar toplam 85 diş vardı. Gittiği her yerden aynı cevabı aldı: “Senin dişlerin düzelmez, ameliyat olursan ölürsün.”

 

Kök hücre tedavisi uygulandı

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Küskü’nün tedavisini ücretsiz üstlenen çene cerrahisi ve implantoloji uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın, "Mesut’un yüzünde, çekilen dişlerinden dolayı çöküntüler olmaması için kendi kanından ayrıştırılan kök hücreler, iyileşmeyi sağlayan hücreler ve hormonlar tekrar yüzüne enjekte edildi. İmplantların konulabilmesi için çene kemiği kalınlaştırıldı. Yaklaşık bir yılın sonunda diş çektirmiş normal bir hasta haline getirilen Küskü’nün çenesine, tedavi sonunda implantları yerleştirildi ve son olarak protezleri konuldu" bilgisini verdi.

 

'Böyle bir vaka görmedim'

 

Meslek hayatı boyunca ağzında bu kadar çok dişi olan vaka görmediğini anlatan Yalçın, diş hekimliği literatürüne geçmesi gereken örnek bir tedavi olduğunu vurguladı.

Yalçın, "Çene cerrahisi ve implantolojinin geldiği noktayı göstermesi açısından kamuoyuyla detayları paylaşmak istedik. Ağzında, dişlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yıllarca bu acıları ve zorlukları çeken insanlar var. Bu kişilere bir umut ışığı olsun. Çene kemiğiyle ilgili sorunlar yaşadığı için implant yaptıramayacağını düşünen insanlara seslenmek istiyorum. Yeni teknolojiler ve ileri cerrahi ile pek çok hastaya çare bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

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