Gezi'de 'göz çıkaran' 25 polise ilk ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Gezi olaylarıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında Antalya'da 'zor kullanma sınırını aşmak'la suçlanan 40 polisten 25'ine disiplin cezası verildi.

Aralarında Vedat Oğuz'un gözünü kaybetmesine neden olan 1 polis memuru ile 2 Haziran'da belediyenin kapalı otoparkında 3 üniversiteliyi döven 17 polisin de bulunduğu toplam 25 polis hakkında 16 ay kıdem durdurma cezası uygun görüldü.

Öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıydı

Çevreyolunun Çallı kesimindeki protesto sırasında gözüne gaz fişeğinin isabet etmesinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören ve kaybettiği gözünün yerine Ankara'da protez göz taktıran Vedat Oğuz, kararı değerlendirdi. Şu an bir inşaatta elektrikçi olarak çalışan ve açık lisede son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden Oğuz, Doğan Haber Ajansı'ndan Ömer Erdem'in aktardığına göre, "Polisin yakalanması devlete güvenim açısından çok iyi, ancak aldığı 16 aylık kıdem durdurma cezasını çok az buluyorum" dedi.

"Bana fişek atan polisin bulunması insana adalet var dedirtiyor" diyen Oğuz, şöyle devam etti:

"Ancak adam öldürmeye teşebbüs sayılacak bir eylemde 16 ay kıdem durdurma cezası bana çok az geldi. Ben hastanede ölecektim. Uzun süre tedavi gördüm, gözümün protezini de kendi imkanlarımla Ankara'da yaptırdık. Bir gözün alınması 16 ay kıdem cezasıysa, ben herkesin gözümü çıkarayım. Polisin öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorum."

Avukatı aracılığıyla hastaneden taburcu olduktan sonra polisler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve adli soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Vedat Oğuz, "Emniyetin kendi içinde verdiği 16 aylık ceza benim bir gözüm için yeterli değil. Adaletin o polise hak ettiği cezayı vermesini bekliyorum" dedi. Oğuz, ailesinin 6 çocuklu olduğunu sözlerine ekledi.

196 gözaltı, 131 yaralı

Taksim Gezi Parkı olaylarına destek için Antalya'da 31 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında gösteriler yapıldı. Her gece Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi slogan atıp dağılırken, Ak Parti binasının bulunduğu çevreyolu üzerinde toplanan ve çoğunluğu gençlerden oluşan 200 kişi, barikat kuran polise motolofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Bunun üzerine polis de tazyikli su ve gaz bombasıyla karşılık verdi. 4 gece devam eden gösterilerde 196 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı, 5'i polis memuru 131 kişi de yaralandı. 1 Haziran gecesi yapılan gösterilere müdahale sırasında 18 yaşındaki Vedat Oğuz, yakın mesafeden ateşlenen gaz bombası kapsülünün isabet etmesi sonucu sağ gözünü kaybetti.