Göz ameliyatında anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçiren Ege Avcı'nın ailesine uzlaşı teklifi yapıldı

Göz ameliyatı olurken anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için kalbi duran, beyninde ödem oluşan Ege Avcı'nın devam eden davasına adliyeden uzlaşma teklifi geldi. Anne İpek Yeşilçam, “Bu davanın uzlaşılacak bir yanı yok. Uzlaştığımız zaman evladım eski haline mi dönecek? Davadan asla vazgeçmeyiz” dedi.

İzmir Torbalı’da, İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı’nın ikinci çocukları 7 yaşındaki Ege Avcı, tek gözünde şaşılık şikâyetiyle 12 Aralık 2018’de Torbalı Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Göz ameliyatı sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege, 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ege’ye serebralpalsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Ege Avcı’nın ailesi, dava devam ederken adliyeden gelen uzlaşma teklifiyle şaşkına döndü. Yüzde yüz engelli kalan oğlu için iki yıldır süren davanın peşini bırakmayacaklarını söyleyen anne İpek Yeşilçam, “Bu davanın uzlaşılacak bir yanı yok. Uzlaştığımız zaman evladım eski haline mi dönecek? Davadan asla vazgeçmeyiz” dedi.