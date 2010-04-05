Göz altı torbalarında ameliyata son

T24-

Çok ince ve sebase bezlerden (yağ bezlerinden) fakir bir deriden oluşan göz çevresinde çok sayıda kas bulunuyor. Bu kas yoğunluğu nedeniyle 'dinamik kırışıklık' denilen mimik kırışıklıkları erken yaşta oluşmaya başlıyor. Göz çevresinde kırışıklık dışında görülen diğer sorun göz etrafında morluklar ve ödem yani torbalanma.



GÖZ HALKALARI

Hem erkeklerde hem de kadınlarda sık görülen göz halkalarının nedeni kesin olarak bilinemese de, buna neden olabilecek birçok faktörden bahsediliyor. Bu faktörler arasında genetik nedenler, güneş ışınları, düzensiz uyku, düzensiz beslenme, sigara ve alkol tüketimi, alerjiler ve bazı sistemik hastalıklar bulunuyor.



MORLUKLAR



Gözaltındaki morluklar birçok nedene bağlı olabiyor. Yaygın olarak genetik nedenlere bağlanıyor. Uzmanlar, kişinin altta yatan eşlik eden bir sağlık problemi yoksa ve tetikleyici bir faktör bulunamıyorsa, genetik nedenlerden olduğu konusunda hemfikir. Gözlerin, aynı zamanda yüzümüzde yılların izlerini ilk ele veren bölge olduğunu söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Kumbasar, göz bakımında en önemli noktanın hijyene dikkat etmek olduğunu söylüyor.



NEŞTERSİZ GENÇLEŞME YÖNTEMİ

Şimdilerde kozmetik alanındaki gelişmeler, gözaltındaki torbalanmalar, morluklar ve ince kırışıklıkları tedavi etmek için 'Gluco eye' dedikleri yeni bir uygulamadan bahsediyor. Cerrahi olmayan bu uygulama, son derece güvenli ve etkili bir uygulama. Hastanın işlem için ayırması gereken süre yaklaşık 15 dakika ve işlem sayısı 2-5 seans. Uygulama üç haftalık seans aralarıyla yapılıyor.





AHA'LI TROPİKAL JEL



Hastanın göz etrafına ve her iki göz kapağına alfahidroksiasit (AHA) formülasyonu içeren topikal jel sürülür. Glikolik asitin, latik asit ile beraber kullanımı ürünün etkisini arttırır. Göz etrafı hassas bir alan olmasına rağmen bu uygulamada herhangi bir iritasyon yani tahriş olmaz. Bu jel uygulandıktan sonra nötralizanı yani asidi dengeleleyici madde ile işlem sonlandırılır. İşlem sonrası bakım kremleri sürülür ve işlemden sonra kullanması gereken tek ürün güneş koruyucudur.







Bu işlemin ideal olarak yapıldığı dönem sonbahar ve kış ayları. Bu uygulamada hiperpigmantasyon yani lekeler, güneş ve yaşlanma lekeleri, skarlar yani izler ve ince kırışıklıklar azalıyor. Bu uygulamanın önemli avantajı ise tüm deri tiplerinde kullanılabiliyor. Yani açık tenli veya koyu tenli kişilerde herhangi bir problem olmadan güvenle kullanılabiliyor.



GÜNEŞ IŞINLARINA DİKKAT

Gözleri kırışıklıklardan korumada diğer önemli konu da çevresel faktörler. Özellikle güneş ışınları bunun başında gelir. Uzun yıllar UV’ye maruz kalan kişilerden güneş ışınlarının yaptığı birikim hasarına bağlı olarak gözaltında renkte koyulaşma pigmentasyon görülebilir. Çok basit ama, en önemli yaşlanma karşıtı kremlerden biri olan güneş koruyucular yine burada da devreye girmektedir. Güneş koruyucu kullanımı, göz çevresi kırışıklığını engellemede en önemli yöntemdir. Güneş koruyucuları bu yüzden mutlaka göz çevresi dahil tüm göz etrafına uygulanmalı.



DÜZENSİZ UYKU

Düzensiz uyku saatleri de gözlerin en önemli düşmanlarından Günde en ez 8 saat uyku ve aynı saat aralıklarında uyku düzeni gerekiyor. Uyku düzeni olmayan kişilerde göz etrafında torbalanma ve morluklar en sık karşılaşılan problemlerden oluyor.



ALERJİ

Alerjik kişilerde yine gözaltında mor halkalar sıkça görülür. Bu yüzden alerji tanısı olan kişiler ilgili hekime başvurup altta yatan hastalıklarıyla ilgili tedavi olmalı. Hastaların alerjileri bazen sadece göz etrafındaki bazı belirtilerden ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden göz etrafında ödem, şişlik ve renk değişikliği olduğunda mutlaka bir cilt uzmanına başvurmak gerekiyor.



MORLUĞA KARŞI YÜKSEK YASTIK

Göz çevresindeki deri çok ince olduğu için damarlar cilt altında oldukça belirgindir ve bu gözaltında morumsu-kahvemsi bir renge neden olabilir. Kan basıncındaki herhangi bir artış bu rengin daha da koyulaşmasında neden olabilir. Bu sebeple göz altında morluk şikayeti olan kişilere yüksek bir yastıkla uyumaları öneliriliyor. Böylece gece boyunca oluşabilecek göz etrafındaki kan basıncı minimuma düşüyor ve morluklar gün boyunca çok daha az oluyor. Belli ilaçlar göz etrafında bulunan morlukları arttırabilir. Özellikle damar duvarını genişleten ilaçlar göz etrafındaki morlukları fazlalaştırabilir.



ANTİOKSİDAN VE ÇİNKO AĞIRLIKLI BESLENME

Tüm bunların yanı sıra unutulmaması gereken bir diğer faktör ise düzensiz beslenmenin göz etrafındaki morlukları arttırabildiğidir. Antioksidan vitaminlerden fakir bir diyet, çinkonun yetersiz alınımı, sebze ve meyvenin yeterli tüketilmemesi göz etrafındaki problemlere neden olabilir.





DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dengeli beslenin



Düzenli uyuyun



Alkol ve sigara kullanımından kaçının



Yüksek yastıkla uyuyun



Altta yatan alerjik hastalıkları araştırın



Güneş koruyucu kullanın (kış ayları dahil)



Vitamin K içeren göz çevresi krem kullanın



Retinoid içeren göz kremleri kullanın



AHA uygulamalarından (göz etrafına yapılan kimyasal peelingler) yararlanın.