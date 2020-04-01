"Goygoy olsun diye yaptım" dediği paylaşım için gözaltına alınan Twitter kullanıcısı serbest bırakıldı

Yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında taksilere tek-çift plaka uygulanması kararı sonrası, sosyal medya hesabından, "Bağcılar’da bir taksi durağında ‘0 tek sayıdır çift sayıdır’ kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltına" şeklinde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı. Ceyhun T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelde yayınlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirmişti.



Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı "Bağcılar’da bir taksi durağında ‘0 tek sayıdır çift sayıdır’ kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" ileti sonrasında, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Yapılan çalışmalar sonucunda polis, bilgisayar yazılımcısı olan şahsın kimliğinin Ceyhun T.(38) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

"Goygoy olsun diye yaptım"

İlk ifadesinde, “Goygoy olsun diye yaptım” dediği öğrenilen Ceyhun T'ye, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama suçu"ndan işlem yapıldığı öğrenildi.



Emniyette gözaltında tutulan Ceyhun T.’nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Ceyhun T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldığını Twitter hesabından duyuran Ceyhun T., Yaklaşık 5 saat önce savcılık tarafından serbest bırakıldım. Gayet iyiyim. Bazı medya organları dışında kimseden kötü muamele görmedim. Aileme ve dostlarıma kavuştuğum için mutluyum. Destek olan, iyi temennilerini ileten herkese minnettarım. Teşekkür ederim" diye yazdı.