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Kültür-Sanat

Goya'nın asırlık çizimleri 8 milyon dolar

Özel bir koleksiyonda bulunan İspanyol ressam Goya'nın hiç sergilenmemiş resimleri 8 milyon dolara alıcı buldu.

09 Temmuz 2008 03:00

Londra’daki Christie’s Müzayede Evi tarafından satılan çizimlerin, Goya’nın özel albümlerinden çıktığı ve en son 1877’de Paris’te yapılan bir satışta yer aldığı belirtildi. İsviçre’deki bir özel koleksiyonda bulunduğu belirtilen resimlerin, bugüne dek hiç çerçevelenmediği ve ışığa maruz bırakılmadığı için "olağanüstü" durumda olduğu kaydedildi.

Sanatçının, "Cadılar ve Kadınlar" olarak adlandırılan D albümündeki "Down They Come" adlı resimde, boşlukta uçan ve birbirleriyle kavga eden 4 kadın yer alıyor. Bu resim, açık artırmada 4,5 milyon dolara satılarak, Goya’nın kağıt üzerindeki eserlerine verilen en yüksek fiyata ulaştı. Dua eden bir adamın tasvir edildiği "Repentance" adlı resim 1,9 milyon dolardan alıcı bulurken, "The Constable Lampinos Stitched Inside a Dead Horse" resmi 1,5 milyon dolardan satıldı.

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