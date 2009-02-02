Goya Ödülleri açıklandı

Goya Che'yi ödüllendirdi - FOTOGALERİ

İşte Goya Ödülleri’nde en iyiler



İspanyol sinemasının en saygın ödülü olan Goya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Ödül gecesine aday olduğu yedi dalda da ödül kazanan ‘Camino’ adlı film damgasını vurdu.‘Che’ filmindeki performansıyla Benicio Del Toro en iyi erkek oyuncu, ‘Vicky Cristina Barcelona’daki rolüyle de Penelope Cruz en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.Gecenin en çok ödül kazanan filmi ‘Camieno’nun genç yıldızı Nerea Camacho, en iyi yeni yıldız ödülünü aldı. Camacho sevinçten uzun süre gözyaşı döktü.Camino (Yönetmen: Javier Fesser)Javier Fesser (Camino)Benicio del Toro (Che, El Argentino)Carme Elias (Camino)Jordi Dauder (Camino)Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)Camino4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Dört Ay, Üç Hafta İki Gün/ Yön: Cristian Mungiu/ Romanya)