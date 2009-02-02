T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Goya Ödülleri açıklandı

İspanyol sinemasının en saygın ödülü olan Goya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

02 Şubat 2009 02:00

İspanyol sinemasının en saygın ödülü olan Goya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.

Goya Che'yi ödüllendirdi - FOTOGALERİ

İspanyol sinemasının en saygın ödülü olan Goya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Ödül gecesine aday olduğu yedi dalda da ödül kazanan ‘Camino’ adlı film damgasını vurdu.

‘Che’ filmindeki performansıyla Benicio Del Toro en iyi erkek oyuncu, ‘Vicky Cristina Barcelona’daki rolüyle de Penelope Cruz en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.

Gecenin en çok ödül kazanan filmi ‘Camieno’nun genç yıldızı Nerea Camacho, en iyi yeni yıldız ödülünü aldı. Camacho sevinçten uzun süre gözyaşı döktü.

İşte Goya Ödülleri’nde en iyiler

En iyi film: Camino (Yönetmen: Javier Fesser)
En iyi yönetmen: Javier Fesser (Camino)
En iyi erkek oyuncu: Benicio del Toro (Che, El Argentino)
En iyi kadın oyuncu: Carme Elias (Camino)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Jordi Dauder (Camino)
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)
En iyi orijinal senaryo: Camino
En iyi Avrupa filmi: 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Dört Ay, Üç Hafta İki Gün/ Yön: Cristian Mungiu/ Romanya)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24