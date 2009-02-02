Goya Ödülleri açıklandı

İspanyol sinemasının en saygın ödülü olan Goya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.
Goya Che'yi ödüllendirdi - FOTOGALERİ
İspanyol sinemasının en saygın ödülü olan Goya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Ödül gecesine aday olduğu yedi dalda da ödül kazanan ‘Camino’ adlı film damgasını vurdu.
‘Che’ filmindeki performansıyla Benicio Del Toro en iyi erkek oyuncu, ‘Vicky Cristina Barcelona’daki rolüyle de Penelope Cruz en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.
Gecenin en çok ödül kazanan filmi ‘Camieno’nun genç yıldızı Nerea Camacho, en iyi yeni yıldız ödülünü aldı. Camacho sevinçten uzun süre gözyaşı döktü. İşte Goya Ödülleri’nde en iyiler
En iyi film:
Camino (Yönetmen: Javier Fesser) En iyi yönetmen:
Javier Fesser (Camino) En iyi erkek oyuncu:
Benicio del Toro (Che, El Argentino) En iyi kadın oyuncu:
Carme Elias (Camino) En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Jordi Dauder (Camino) En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) En iyi orijinal senaryo:
Camino En iyi Avrupa filmi:
4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Dört Ay, Üç Hafta İki Gün/ Yön: Cristian Mungiu/ Romanya)