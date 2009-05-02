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Yaşam

Gourmet dergisi acı biberimize 3 sayfa ayırdı

Gourmet, Mayıs 2009 sayısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş biberlerine 3 tam sayfa ayırdı.

02 Mayıs 2009 03:00

ABD’de 50 yıldır yayınan ünlü yemek ve yaşam dergisi Gourmet, Mayıs 2009 sayısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş biberlerine 3 tam sayfa ayırdı.

John Willoughby imzalı ve ’Heat of the Matter’ (Biberin Ateşi) başlıklı makalede, Güneydoğu kentlerimizde doğal ortamda üretilen biberlerin yetiştirme öyküsü, yöre kadınları tarafından el emeğiyle işlemden geçirilmesi, eşsiz aroması ve fonda akan yaşam biçimi konu edildi.

Yazar, biber tutkusunu takiben Türkiye’de dünyada eşi benzeri olmayan biberlerimizin sırrını çözmeye çalıştığını anlatıyor. Makalesinin sonunda, John Willoughby, yöre halkına has kuzu güvercin tarifini verirken, Türk misafirperverliğinin üzerinde bıraktığı olumlu etkileri de aktardı. Yazar John Willoughby, Türkiye hayranlığıyla ve bilhassa turistik rota dışındaki kentlerimize duyduğu ilgi ile tanınıyor.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği’nde yapılan açıklamada, Gourmet gibi eğitimli, üst düzey ve seyahat eğilimi yüksek bir okuyucu profiline sahip bir dergide Türkiye ile ilgili bir makale yayımlanması" büyük önem taşıdığı belirtildi.

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