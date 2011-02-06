-''GOTURKEY.COM'' REFERANS SİTE ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi turizm portalı ''www.goturkey.com''un Google sayfa değeri, (Pagerank) 9'a yükseldi. Alınan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen ve işletilen, Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi turizm portalı ''www.goturkey.com''a verilen link sayısı 200 binin üzerinde. Sayfa değeri 9'a yükseltilen portal, ''www.google.co.uk'' gibi internet sitelerinin içinde bulunduğu son derece az sayıda referans site arasında yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2011 yılında uygulamayı öngördüğü dijital tanıtım faaliyetleri, yayın dili sayılarının Rusça, İspanyolca, Hollandaca ve Arapçayı da kapsayacak şekilde artırılması, ataşelik ve müşavirlik sitelerinin portalla ilişkilendirilmesi gibi atılacak yeni adımlarla ''www.goturkey.com''un, Türkiye'nin tanıtımına ve ülke turizminin gelişmesine katkılarının daha da artması bekleniyor. Sayfa değeri 9'a ulaşan Türk internet sitelerinin sayısının 10 civarında olduğu tahmin ediliyor. -''PAGERANK NEDİR?''- Bir site sayfasının internet ağındaki önemini göstermek amacıyla Google tarafından 10 üzerinden verilen sayısal değere ''Pagerank'' deniliyor. Pagerank, Google'ın bir sayfanın önem derecesine karar vermek için geliştirdiği algoritmayla belirleniyor. Önemli, yüksek kaliteli sitelere daha yüksek sayfa değeri veriliyor. Google, yapılan her ilişkili aramada bu sayfa değerini dikkate alıyor. Arama sonuçlarında üst sıralarda görüntülenmeye önemli katkıda bulunan bu değer, söz konusu sitenin link verdiği ve içerik ilişkisi bulunan diğer sitelerin sayfa değerinin de artmasına yardımcı oluyor.