Götüren başka, haciz gurbetçiye

Bir dönem Zahid Akman’ın da yöneticiliğini yaptığı, Almanya’daki OWG adlı kooperatife yaklaşık 8 milyon Euro kaptıran gurbetçilere, bir kötü haber de Alman Maliyesi’nden geldi.





Kooperatife, üye başına 1500 ile 4 bin Euro konut edindirme yardımında bulunan Alman Maliyesi, ortada ne para ne de konut olduğu için, bu yardımların geri tahsilatına başladı. Yani, kooperatife milyonlarca Euro kaptıran gurbetçiler, yine birilerinin götürdüğü Alman yardımını da ceplerinden ödeyecek.



ALMAN Maliyesi, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın da bir dönem yöneticiliğini yaptığı, Offenbacher and Frankfurter Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) adlı kooperatifin 1300 gurbetçisine yaptığı mali yardımı geri alacak. Kooperatifzedeler, doğrudan kooperatif yönetimi tarafından tahsil edildiği için yüzünü bile görmedikleri Euro’ları, şimdi Alman Maliyesi’ne ödemek zorunda kalacaklar.



İki kere mağdurlar



Konuyla ilgili açıklamayı, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Akman’ın da bir dönem yöneticiliğini yaptığı kooperatifin, 1300 üyeden konut teşvik primi ve aidatla beraber 8 milyon Euro topladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Alman Maliyesi şimdi konut yardımı yaptığı vatandaşlardan parayı geri almaya başladı. Vatandaş bu paraları geri ödeyecek; üstelik kooperatife 96 ay boyunca ödediği aidatlardan da oldu" dedi.



Geri ödemeler başladı



Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Bu kooperatif, Alman hükümetinden üye başına 1500 ile 4 bin Euro arasında değişen konut edindirme yardımı alıyor. Ayrıca üyelerin kendi ödediği aidatlar da var. Şimdi gurbetçiler Alman Maliyesi’yle ödeme konusunda pazarlık yapıyor. Kimisi ödedi; kimisi de durumuna göre ödeme takvimi belirlemeye çalışıyor. Gurbetçilerimiz bir yandan da avukatları aracılığıyla, aralarında Akman’ın da bulunduğu kooperatif yöneticileri hakkında dava açtı.



1300 kişiye 10 daire



Bu dava dışında iki ayrı dava daha var, Akman ve diğer arkadaşları hakkında. Zahit Akman ve diğer yönetim kurul üyeleri aleyhine nitelikli dolandırıcılık davası açılıyor. Basına daha önce yansıdığı gibi, ’7670Js241702/07’ dosya numaralı dava sürüyor şu anda. Çünkü bin 300 kooperatif üyesi karşılığında, ortada olan yaklaşık 10 daire var. İkinci dava ise ’Kooperatifin iflasını geciktirerek bildirme’ suçlamasını kapsıyor.



Malına tedbir konsun



Alman hukukuna ve dernekler yasasına göre fahri üyelik yok. Bir kooperatif yönetim kurumu üyesi, kooperatifin bütün işlemlerinden sorumludur; Akman da sorumludur. Dolayısıyla gurbetçilerimizin haklarını korumak adına Zahit Akman’ın Türkiye’deki mal varlığına tedbir konmalı. Hukukçu arkadaşlarımız gerekli araştırmaları yapıyorlar. Meclis’te yapabileceğimiz bütün denetim mekanizmalarını işleteceğiz. Öyle anlaşılıyor ki Akman artık Meclis’e gelemeyecektir. Meclis’e her geldiğinde kendisine hem kooperatif ve Deniz Feneri olayı sorulacaktır. Başbakan Akman’ı kurtarmak istiyorsa seçimlerde aday yapar.



Nereden buldun Akman



CHP MYK üyesi Ali Kılıç ise RTÜK Başkanı Akman’la ilgili olarak Alman hükümetine "Armada" çağrısı yaptı. Kılıç, "Paranın nereye gittiği belli oldu. Armada’ya ortak olmuş anlaşılan Sayın Akman. Zaten Alman hükümeti de para Türkiye’de diyor. Almanya Armada’daki hisselere el koyma başvurusu yapmalı bence. Türkiye’de de dava açmalı, ’Nereden buldun sorusu’ sormalı" diye konuştu.







