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Dünya
Deutsche Welle

Göttingen'de 2 terör şüphelisi gözaltına alındı

Almanya’nın Göttingen kentinde polis terör saldırısı düzenleyecekleri şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.

09 Şubat 2017 19:14

Alman polisi Göttingen kentinde 11 ve Kuzey Hessen'deki 1 eve yaklaşık 450 polis memurunun katıldığı geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda biri 27 yaşında Cezayir vatandaşı, diğeri 23 yaşında Nijerya vatandaşı olmak üzere iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca üzerinde değişiklik yapılmış silahlar ve cephane ele geçirildi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius polis operasyonunun radikal İslamcı çevreye yönelik "son derece önemli bir darbe olduğunu” ifade etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin uzun süredir aileleriyle Göttingen'de ikamet ettikleri ve Selefi çevrelerde aktif oldukları belirtiliyor. Göttingen Emniyet Teşkilatı Müdürü Uwe Lührig somut bir saldırı hazırlığı bilgisinin son günlerde yoğunlaştığını ve hızlı bir operasyonu gerekli hale getirdiğini söyledi. Lührig saldırının her an gerçekleşme olasılığının olduğunu belirtti. Şüphelilerin ne gibi bir saldırı planı içinde oldukları açıklanmadı.

Göttingen'de yeni bir Selefi çevre oluştu

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın elindeki bilgilere göre Göttingen'de geçen yıl yeni bir Selefi çevre oluştu. Çevrenin 2001 yılında yasaklanan radikal İslamcı "Hilafet Devleti” taraftarlarını kazandığı ve yaklaşık 50 kişiyi bulduğu belirtiliyor. İstihbaratın elindeki bilgilere göre Hildesheim/Göttingen Suriye'ye giden radikal İslamcılar açısından önemli bir merkez konumunda. Aşağı Saksonya'dan Suriye'ye gidenlerin yüzde 42'si bu bölgeden. Selefilerin taraftar kazanmak için mülteci yurtlarında da çalışma yaptığı belirtiliyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre Aşağı Saksonya'da Selefilerin toplam sayısı 680'i buluyor, bu rakam bir yıl önce 480 olarak kayıtlara geçmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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