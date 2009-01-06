Göteborg Film Festivali’nin teması Türkiye

Göteborg’da bu yıl 32’ncisi düzenlenecek film festivalinin ana teması Türkiye olacak.

Türk filmleri Göteborg Film Festivali’nde - FOTOGALERİ



İskandinav ülkeleri arasında en önemli film festivali olarak bilinen Göteborg Film Festivali’nde her yıl bir ülke tema olarak seçiliyor. Bu yıl ana tema olarak Türkiye’nin seçildiği 32. Göteborg Film Festivali’nde 10 Türk filmi gösterilecek.

23 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar sürecek festivalde, Özcan Alper’in ‘Sonbahar’, Derviş Zaim’in ‘Nokta’, Mehmet Güleryüz’ün ‘Havar’, Semih Kaplanoğlu’nun ‘Süt’, Hüseyin Karabey’in ‘Gitmek’, Özgür Doğan’ın dokümanter bir filmi, Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Pandora'nın Kutusu’, Seyfi Teoman’ın ‘Tatil Kitabı’, Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Üç Maymun’, Berke Baş, Haşmet Topaloğlu ile Belmin Söylemez’in birlikte çektikleri dokümanter film ‘Bu Ne Güzel Demokrasi’ ve Döndü Kılıç’ın ‘İstanbul'un Diğer Yüzü’ filmleri izleyici karşısına çıkacak.

Nuri Bilge Ceylan’ın daha önce çektiği dört filminin de Göteborg’da festival süresince gösterileceği açıklandı.

Film ülkesi Türkiye



Festivalin tanıtım broşüründe ve internet sitesinde, Türkiye’de 2007 yılında 40 yeni film çekildiği kaydedilerek, “Festivalde projektörlerimizi Türk filmlerine çevireceğiz. Festival kapsamında Türkiye’den yüksek kaliteye sahip 10 film izleyeceğiz. Filmleri Cannes Film Festivali’nde de gösterilen ve son yılların Avrupa’da en fazla ilgi toplayan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerini de izleyeceğiz” ifadesine yer verildi.

Türk filmlerinin çok canlı ve ilgi çekici konuları olduğu da belirtilen tanıtım yazısında, festivalde gösterilecek yüksek kalitede beş filmden dördünün Türk filmi olduğuna işaret edildi. Türkiye’de son yıllarda çok sayıda film çekildiğinin de kaydedildiği yazıda, filmlerin uluslararası alanda da büyük başarı kazandığı belirtildi.

Festivalin sanat danışmanı Merit Kapla da festivalin temasının Türkiye olmasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri İsveç’te izleyiciyle buluşacak” dedi.