Gösterisinde Aleviler için skandal sözler sarf eden Pınar Fidan kendini savundu: İroni yaptım!

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde Pınar Fidan, gösterisinde Aleviler için "Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin" sözleriyle büyük tepki topladı.

Pınar Fidan'ın Stand-up gösterisinde Alevilerle ilgili kullandığı ifadelere tepki gösteren Tolga Sağ, "Bu soytarıyı iyi tanıyın. Adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor, aşağılık esprilerini komik sanıyor" dedi.

Pınar Fidan'ın tepki çeken esprileri!

Fidan’ın tepki çeken sözleri şöyle: "Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan.



Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin”

Tepkilerin ardından özür dileyen ve ironi yaptığın belirten Fidan, kendisinin de Alevi olduğunu, gösterisinde bahsettiği kişinin ise dayısı olduğunu ileri sürdü.



Pınar Fidan, mizahın sadece dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirel olarak da kullanıldığını söyledi.