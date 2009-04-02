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Kültür-Sanat

Gösterime girmeden internete düştü!

'X-Men Origins: Wolverine', Amerika’da gösterime girmeden internete 'düştü'. Fakat aynı film değil!

02 Nisan 2009 03:00

'X-Men Origins: Wolverine', Amerika’da gösterime girmeden internete 'düştü'. Fakat aynı film değil!

Sızan kopyadan görüntüler - FOTOGALERİ
X-Men Origins: Wolverine fragmanı - VİDEO

Amerika’da 1 Mayıs günü vizyona girecek olan ‘X-Men Origins: Wolverine’in vizyon öncesi temiz bir kopya ile internete düşmesi yapım şirketini zor duruma soktu.

20th Century Fox, bir web sitesi üzerinden indirilen ve kısa sürede yayılan kopyanın sinemada gösterilenden çok farklı olduğunu; sadece ses ve efektlerin değil, bazı sahnelerin bile eksik olduğunu açıkladı. Kısaca, bir kez daha iş kopyası internete düşmüş oldu.

Şüphesiz bu olay daha önce başka filmlerin de başına gelmişti. Fakat ilk defa FBI ve MPAA'in de olaya el attığı söyleniyor. Kopyayı yayan sitenin gözaltına alındığı fakat kopyanın yayılmasının engellenemediği açıklandı. 20th Century Fox, merakla beklenen filmin yanlış bir kopya ile hayranlara ulaşmasından dolayı üzgün olduğunu fakat konunun üzerine gideceklerini açıkladı.

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