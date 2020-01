Gösterime girecek filmden Spacey sahneleri çıkartılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Hollywood’da yankıları süren cinsel taciz suçlamalarının ardından, Kevin Spacey’ye yönelik tepkiler devam ediyor. Ridley Scott’un yönettiği ve 22 Aralık’ta gösterime girecek \"All the Money in the World\" filminden tüm Kevin Spacey sahnelerinin kesilip çıkartılacağı açıklandı.

Yönetmen Ridley Scott ve Imperative Entertainment yapımcıları tarafından verilen karar Sony Pictures tarafından da destekleniyor. Sony ve TriStar Pictures bir gün önce filmin AFI Festivali’nin prestijli kapanış gösteriminden çıkartılmasına karar vermişti. Spacey’li sahnelerin filmden çıkartılacağı kararı bu açıklamadan hemen sonra geldi. (Fotoğraflı)